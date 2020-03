Vincent Voorn derde in Spaanse Grand Prix

De derde plaats in de afsluitende 4* GP van de derde week van de Sunshine Tour was vandaag voor Vincent Voorn met zijn KWPN-merrie Diva (v. No Limit). Vlak daarvoor was Robin Bril met Dizzy Lizzy (v. Tangelo vd Zuuthoeve) dankzij een dubbel foutloos rondje naar de achtste plaats in de medium tour GP gereden.

Voorn finishte dubbel foutloos in 41,27 seconden, hetgeen goed was voor de derde plek en dik 14.000 euro. De 1m55 GP van Vejer de la Frontera werd gewonnen door de Tsjech Ales Opatrny met Forewer (v. Caruso 279), die met 38,25seconden ruim 1,5 seconden sneller binnenkwam dan de als tweede geplaatste Zweedse Angelie von Essen met Cochella (v. Cartani 4).

Sanne Thijssen en Eric van der Vleuten zagen in het basisparcours een balk vallen en deden niet mee aan de dertienkoppige barrage. Ook Kim Emmen en Hendrik-Jan Schuttert kregen strafpunten in ronde één.

Medium Tour

De barrage in de medium tour werd gewonnen door de Britse Jessica Hewitt, die even op gang moest komen maar in de tweede helft van het barrageparcours het gas erop zette. Haar gretige schimmel Chilli (v. Colestus) scheurde naar 30,60 seconden, veel sneller dan de Ier Max Wachmann die met Atlantic du Seigneur (v. Schilling) al een lastige opgave voor de rest had neergezet. Robin Bril deed het met Dizzy Lizzy een stuk rustiger aan, zeker nadat er op de tweede hindernis van de combinatie een balk in de lepels trilde. Met 35,32 seconden was de achtste plaats voor de Nederlander.

Uitslag 1m55

Uitslag 1m45

Bron: Horses.nl