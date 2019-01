Vincent Voorn snelt met Explosion naar zege in 1,40m Oliva

Vincent Voorn deed gisteren op de MET-tour in Oliva goede zaken. De ruiter boekte met Explosion (v. Applaus) een knappe zege in de 1,40m-proef direct op tijd. Met zijn tweede paard Dante (v. Padinus) werd hij ook nog eens achtste. Voor Tom Martens was er een vijfde plek. Hij had Jiamante van Essene (v. Diamant de Semilly) onder het zadel. Johnny Pals reed Captain Cooper (v. Cooper van de Heffinck) naar de tiende plaats in de ranking-proef over 1,45m.

Vincent Voorn passeerde in zijn rit met de tienjarige fokproduct van P. Keunen uit Venlo, Explosion, in 64,82 seconden de finish. Het werd een nipte zege want de Argentijn Mariano Ossa was op de Franse hengst Amiral de Roqueline (v. Lauterbach) slechts twee tiende langzamer (65,03). Mario Wilson Fernandes uit Portugal werd derde met Tidelio des Nauves (v. Fidelio du Thot).

Martens vijfde

Tom Martens nam vorig jaar augustus Jiamante van Essene over van de Belg Maverick van Lent en heeft al een aantal goede klasseringen achter zijn naam staan. In Oliva werd hij vijfde met de tienjarige merrie van Diamant de Semilly. Op de AES goedgekeurde Dante (v. Padinus) pakte Vincent Voorn ook nog de achtste plaats die hij moest delen met Nicolas Pedersen op Tailormade Diarca PS (v. Diarado).

Pals tiende in ranking-proef

In de ranking-proef over 1,45m kwam de overwinning in handen van Julien Epaillard op Safari D Auge. Met de zoon van Diamant de Semilly bleef de Fransman Soren Pedersen op Tailormade Chabalou (v. Chacco-Blue) ruim voor. Opnieuw zette Johhny Pals met de in Westfalen goedgekeurde BWP-hengst Captain Cooper het beste Nederlandse resultaat neer. Na een tweede plaats op de eerste dag, werd het nu een tiende. Zijn tijd van 60,56 seconden was slechts 1,3 seconde langzamer dan de nummer twee Pedersen.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl