Vincent Voorn: ‘Verdiend gewonnen, tweede keer op rij’

De Nederlandse springruiters hebben op overtuigende wijze de landenwedstrijd in Mannheim gewonnen. Onder leiding van bondscoach Vincent Voorn verzamelden de mannen op de driesterrenwedstrijd het volle pond aan plaatsingspunten, waarmee meteen al een goede stap is gezet richting een plaats in de halve finale van EEF Longines Nations Cup series.

“Het was spannend tot het laatste moment. Om te winnen kun je je eigenlijk geen fout permitteren, want meestal wint er een team met nul strafpunten. Nederland begon ijzersterk”, vertelt bondscoach Vincent Voorn. De kersverse Nederlands kampioen Willem Greve wees zijn teamgenoten Kevin Jochems, Lars Kersten en Michael Greeve de weg naar de overwinning, door met de tienjarige Minute Man foutloos te blijven in de eerste manche. Dat resultaat behaalde ook Kevin Jochems met Flying Jackie en Lars Kersten met de negenjarige Chuck Marienshof Z. “Door de drie nulrondes in de eerste omloop konden we beslissen om Michael Greeve met Foxpit Grim niet meer te laten starten, zo kon hij zijn paard mooi fris houden voor de tweede ronde”, legt Voorn uit.

Spannend

In de tweede omloop noteerden Greve en Jochems opnieuw een foutloze rit. “Heel goed gereden door allebei”, klinkt het compliment van Voorn. “Lars Kersten kreeg een pechfout in de dubbel, en dan sta je eigenlijk op vier strafpunten en werd het spannend.” Michael Greeve moest als laatste starter de overwinning in de landenwedstrijd veiligstellen door met minder dan vier strafpunten over de streep te komen. “Michael maakte het geweldig cool af met slechts twee tijdfouten. De jongens hebben verdiend gewonnen, ze hebben nergens een steek laten vallen. Om hier in Mannheim, een concours met historie, voor de tweede keer op rij te winnen is heel mooi.”

Op naar Kronenberg

Voorn: “Over twee weken volgt het thuisconcours op De Peelbergen. Wij kunnen daar geen punten verdienen, maar we willen wel goed voor de dag komen. De volgende wedstrijd waar we punten kunnen scoren is in juni in Samorin. Met winst in Mannheim staan we er comfortabel voor om ons te kunnen plaatsen voor de halve finale van de EEF Nations Cup series, maar we rijden iedere wedstrijd mee om te winnen.”

Uitslag

