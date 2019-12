Vingino-zoon Denitha derde in 1.50m Riyadh

Twee KWPN’ers zijn in de top-vijf geëindigd in het 1.50m van CSI4* Riyadh. Op de eerste dag van het concours in Saudi-Arabië sprong Abdullah Humaid Al Muhairi naar de derde prijs met Denitha (v.Vingino).

De elfjarige Vingino-zoon Denitha (uit Odette stb van Goodwill, fokker Jans Haandrikman uit Borger) begon zijn internationale sportloopbaan in Frankrijk, en groeide onder Guillaume Batillat door naar het hoogste niveau. Nadat ze in 2017 vijfde werden in de 1.60m-Grand Prix van CSI3* Valence, voegden ze daar een maand later nog een tweede prijs in de 1.50m-Grand Prix van CSI3* Brussel aan toe. Hun laatste concours, wederom een maand later, besloten ze met een mooie tweede plaats in de 1.55m-Grand Prix van CSI3* Montpellier.

Saudi-Arabische handen

Daarna kwam Denitha in Saudi-Arabische handen en nam Mohammed Ahmed Al Owais de teugels over, om hem vervolgens na twee maanden over te doen aan Mohamed Shafi Mohamed Alremeithi. Deze combinatie nam deel aan de Asian Games in 2018 en vervolgens onderging Denitha opnieuw een ruiterwissel. Na enkele maanden door Abdul Rahman Ahmed Ameen uit te zijn gebracht, vormt de Vingino-zoon sinds mei dit jaar een duo met zijn huidige ruiter. In november eindigden ze nog als vijfde in de 2*-GP van Valencia, en nu pakten ze op eigen grond de derde prijs in het direct op tijd verreden 1.50m op CSI4* Riyadh. Als vijfde in deze rubriek eindigde Abdulrahman Alrajhi met de Namelus R-zoon Bravour (stb.naam Bantien, uit Jantien sport-spr prest van Burggraaf, fokker C. van Schipstal uit Mill).

