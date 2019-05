Eric van der Vleuten scoorde zojuist in de Caser Segueros prijs over 1m45 een fraaie derde plaats met Djoost Again (v. Cantos). De winst in deze rubriek direct op tijd was voor Julien Epaillard en Safari D Auge (v. Diamant de Semilly). Het duo was bijna twee seconden sneller dan de tweede combinatie, Malin Baryard-Johnsson en H&M Second Chance (v. Carland).