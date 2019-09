Uriko-dochter Charisma HS subliem naar winst bij vijfjarigen

Richard Vogel won zojuist het goud met Charisma HS (v. Uriko) bij de vijfjarigen op het Bundeschampionate in Warendorf. Charisma HS, in eigendom van Hugo Simon, liet in de tweede omloop een erg goede ronde zien en werd beloond met een 9.3. Patrick Stühlmeyer en Messuletto PS (v.Messenger) moesten genoegen nemen met de tweede plaats voor Maurice Tebbel en Chacco's Light (v.Chacco's Son).

Vogel en Charisma HS kregen in de eerste omloop al het hoogste cijfer, een 9.0. In de tweede ronde was de Holsteiner merrie van de KWPN gefokte Uriko nog losser en dat waardeerde de jury met een 9.3. Een totaal van 18.3 bezorgde het duo het goud in het kampioenschap.

Top drie

Messuletto PS, Paul Schockemöhle’s fokproduct en ook in eigendom van Schockemöhle, en diens ruiter Patrick Stühlmeyer noteerden na de eerste manche een 8.7 en wisten dat het in de tweede manche nog beter moest. Het koppel deed er een schepje bovenop en dat werd door de jury beloond met een 9.4. Een totaal van 18.1 was net 0.2 te weinig en de twee moesten genoegen nemen met het zilver. Maurice Tebbel en Chacco’s Light deden goede zaken in de eerste manche met een 8.9 en telden daar in de tweede manche een 8.7 bij op. Een totaal van 17.6 bracht Tebbel de Chacco’s Son-zoon op de bronzen positie.

Bart van der Maat 10e

Bart van der Maat, die gisteren in het Warendorfer Youngster Championat derde werd met Zuccero, zat er vandaag ook bij in de tweede omloop voor vijfjarigen. Met de Holsteiner Verbandshengst Lyjanair (v. Lyjanero), waarmee hij gisteren de kleine finale won, werd de Nederlander 10e (twee keer een 8,3).

Nederlandse invloed

Het hele weekend is er al veel Nederlandse invloed in Warendorf. Zo ook in de finale voor vijfjarige springpaarden. Niet alleen met de 10e plaats van Bart van der Maat, maar ook met de door de combinatie Aaldering-Swelheim gefokte Uriko (v. Untouchabe), de vader van de kampioen en Messenger (v. Montender), de vader van de reservekampioen. Verder in de finale ook nog nafok van de KWPN-hengsten Tornesch, Dakar TN en Zirocco Blue VDL en twee Belgen in Nederlandse dienst: Tangelo van de Zuuthoeve en Eldorado van de Zeshoek TN.

Bron: Horses.nl