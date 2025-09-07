Vogel wint 1,50 op tijd Spruce Meadows, Smolders achtste

Mirjam Hommes
Pedigrees by HorseTelex
Vogel wint 1,50 op tijd Spruce Meadows, Smolders achtste featured image
Richard Vogel met Phenyo van het Keysersbos op CHIO Aken in 2024. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

In de grote grasring van het Canadese Spruce Meadows werd zondagmiddag een 1,50 m rubriek op tijd verreden. Deze Suncor Cup werd gewonnen door de Duitse ruiter Richard Vogel met de tienjarige BWP-hengst Phenyo van het Keysersbos (v. Corydon van T&L). Harrie Smolders was de beste Nederlander. Hij werd achtste met een weloverwogen ronde op de negenjarige Devino vd Weretherbach Z (v. De Flor 111Z), die in eigendom is van Evergate Stables.

