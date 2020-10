Vogel wint ook Grand Prix, Remco Been op podium

Nadat Richard Vogel al een aantal rubrieken op naam schreef in Oliva deze week, won hij ook de 2* Grand Prix over 1m45 met KWPN-ruin Diego (v. Colman). Remco Been werd derde met Holland vd Bisschop (v. Heartbreaker).

De Ier Darragh Kenny tekende voor plaats twee. Met Belo Horizonte (v. Baloubet du Rouet) bleef hij slechts 0,11 seconden achter op Vogel.

Greve op tien

In de veertienkoppige barrage was er ook voor Willem Greve en Grandorado TN (v. Eldorada vd Zeshoek) een tweede foutloze omloop. Het bracht Greve de tiende plaats. Skye Morssinkhof en Hendrik Jan Schuttert kregen een balk in de basisomloop en gingen niet naar de barrage.

Uitslag

Bron: Horses.nl