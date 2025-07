Zondagmiddag is om 14:00 de eindstrijd om de individuele medailles op het EK springen in A Coruña van start gegaan. Deze gaat over twee rondes en (indien nodig) een barrage. Kim Emmen heeft de nul vastgehouden in de eerste ronde, Willem Greve zag een balk vallen na de sloot, op de insprong van de combinatie. Je kunt het allemaal live volgen via de NOS en clipmyhorse.