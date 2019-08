Volkslied klinkt voor Tiffany Foster op CSI3* Longines Deauville Classic

Aan het einde van de eerste kwalificatieronde van het CSI3* Longines Deauville Classic klonk het Canadese volkslied. Het was Tiffany Foster die met Brighton (Contendro II x Quick Star) op briljante wijze haar concurrenten Michel Robert met Emerette en Tony Hanquinquant met Tourterelle d'Elle (Kannan x Adelfos) wist te verslaan.

Een overwinning op deze eerste dag in het parcours van Gregory Bodo was zeker niet eenvoudig. Er kwamen maar liefst 80 combinaties aan de start in deze eerste kwalificatieronde. Halverwege de proef leek de leider van klassement, Michel Robert, onverslaanbaar nadat hij met de behendige Emerette (v. Diarado x Chellano Z) foutloos wist te blijven in een zeer snelle ronde van 69.34 seconden.

Dit zette de concurrentie flink onder druk. De Brit Guy Williams nam met Rouge de Ravel (v. Ultimo van ter Moude) alle risico’s en wist 64.63 sec te klokken, maar helaas verdween met het vallen van een balk ook alle hoop op een overwinning. Het duo moest genoegen nemen met een eenentwintigste plaats. Een ander ‘slachtoffer’ van de race om de klok was Edward Levy met Rebeca LS (V. Rebozo LS). Hij kwam in 67.42 sec over de finish, maar kon ook acht strafpunten noteren.

Van de troon gestoten

Het duurde nog zeventien combinaties voordat Michel Robert van de troon werd gestoten. De Canadese Tiffany Foster liet niets aan het toeval over. Ze nam de leiding in het klassement over door de Olympische medaillewinnaar met één seconde te verslaan. Twee combinaties later deed Tony Hanquinquant de Canadese nog even huiveren. Maar ondanks de sterke rit met Tourterelle d’Elle stopte de klok op 69.54 sec. Het duo eindigde hiermee als derde. Met deze geweldige prestatie heeft Tiffany Foster nu een ticket voor de Grand Prix weten te bemachtigen. De beste twintig combinaties komen aan de start in de Grote Prijs op zondag.

Uitslag

Bron: GrandPrix-replay