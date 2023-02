Von Eckermann klopt Anquetin met 0,02 in 1,50m Gotenburg, Smolders vijfde

In Gotenburg was de barrage van de 1,50m hoofdrubriek van gisteravond een spannende aangelegenheid. Thuisruiter Henrik von Eckermann trok aan het langste eind met de KWPN-merrie Iliana (v. Cardento). Het Zweedse publiek klom op de banken toen hij met 0,02 seconden Julien Anquetin met Gravity of Greenhill (v. Nabab de Reve) versloeg. Harrie Smolders stuurde Dolinn (v. Cardento) naar de vijfde plaats.

Twaalf combinaties streden op het scherpst van de snede in de barrage. Julien Anquetin was de eerste van de top vijf die Gravity of Greenhill uiterst snel in 36,03 seconden foutloos over het parcours loodste. Robert Withaker was even later wel sneller (35,82 seconden) met de KWPN’er Evert (v. Amadeus) maar kreeg een balk. Harrie Smolders kon vervolgens de tijd van de Fransman niet halen en bleef met vijftienjarige KWPN-merrie Dolinn steken op 37,80 seconden.

Ook kwam Rolf-Göran Bengtsson niet aan Anquetins tijd. De Zweed werd op de Holsteinse hengst Zuccero (v. Zirocco Blue VDL) vierde in 37,68 seconden. Maar het lukte Henrik von Eckermann daarna wel om de Fransman te kloppen. Von Eckermann finishte met tienjarige Cardento-dochter Iliana, gefokt door J.A.M. Bocken, in 36,01 seconden. Wilm Vermeir nestelde zich nog in de top vijf. De Belg werd op Enola Gay of Two Notes Z (v. Emerald) derde in 37,47 seconden.

Bron Horses.nl