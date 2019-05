Von Eckermann schrijft Rolex Grand Prix Windsor op zijn naam

De Rolex Grand Prix van de Royal Windsor Horse Show werd zojuist na een bloedstollende 12-koppige barrage gewonnen door Henrik von Eckermann. Simon Delestre, William Funnel, Niels Bruynseels en Kent Farrington maakten de top vijf compleet van de 1,60m Grote Prijs.

William Funnel en Billy Diamo (Cevin Z x Andiamo) zetten als eerste starters een goede ronde neer. Met zijn groot galopperende Cevin Z-nakomeling reed de Brit foutloos in 47,58 en werd na geruime tijd aan de leiding gestaan te hebben uiteindelijk derde.

Delestre en von Eckermann

De Fransman Simon Delestre en Hermes Ryan (Hugo Gesmeray x Ryon D’Anzex) begonnen hen barrage gelijk met een hoog grondtempo, lieten alle balken in de lepels en kwamen foutloos binnen in 45,07. De Fransman stond aan de leiding op het moment dat Henrik von Eckermann binnen kwam rijden met Toveks Mary Lou (Montendro x Portland). Von Eckermann reed een super snelle barrage in 43,30 en pakte de leiding over van Delestre.

Vier en vijf

De Belg Niels Bruynseels probeerde met Gancia de Muze (Malito de Reve x Nimmerdor) de Zweed van zijn troon te stoten. De tijd van 42,51 was genoeg geweest, maar door een fout viel de Belg terug naar een vierde plaats. Kent Farrington opende als laatste starter met de KWPN’er Creedance (Lord Z x Notaris) de jacht op de tijd van von Eckermann. Farrington dook met 42,54 onder de tijd van de Zweed, maar door een fout op de laatste hindernis, eindigde de Amerikaan op een vijfde plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl