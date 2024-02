Von Eckermann voor 19de maand nummer 1 van de wereld, Greve stijgt met stip

De nieuwe FEI wereldranglijst springen is aan de top niet veranderd, Henrik von Eckermann voert voor de 19de maand de ranglijst soeverein aan. Beste Nederlander is Harrie Smolders die weer in de top tien staat. Willem Greve is een van de opvallende stijgers. Hij is zestien plaatsen omhoog gegaan en staat nu op de 44ste plaats.

Regerend wereldkampioen Henrik von Eckermann gaat met 3375 punten aan de leiding. Zijn Grand Prix overwinning in Doha op 20 februari met de KWPN-merrie Glamour Girl heeft hem weer een boel punten opgeleverd. De Brit Ben Maher is wel dichter bij gekomen, hij staat tweede met 3310. Hij verzamelde punten in Wellington. Steve Guerdat heeft van plek gewisseld met Kent Ferrington en staat nu derde.

Greve in top 50

Harrie Smolders is van de elfde naar de tiende plaats gestegen en dus weer terug in de top tien van de wereld. Maikel van der Vleuten staat op de negentiende plek en Jur Vrieling vinden we terug op plaats 39, vier plekken winst. Willem Greve is door zijn topprestaties in Amsterdam met stip gestegen naar de 44ste plaats. De tweede plaats in de wereldbekeromloop met Highway TN N.O.P. leverde hem 110 punten op en de tweede plaats in de Grand Prix met Pretty Woman van ’t Paradijs 80 punten. Greve verdiende in Amsterdam in totaal 320 punten.

Klik hier voor de FEI ranking.

Bron Horses.nl