Voormalig toppaard van Shane Breen en Reed Kessler Cos I Can overleden

Het voormalig toppaard van Shane Breen en Reed Kessler Cos I Can (v.Olympic Lux) is afgelopen week overleden. De Olympic Lux-nakomeling liep met Breen op 10-jarige leeftijd dubbel foutloos in de landenwedstrijd in Hickstead en won daar de titel Sport Horse Ireland Best Irish Bred Horse. Cos I Can werd 18 jaar oud.

Na de goede prestaties in Hickstead kocht Reed Kessler Cos I Can en was zeer succesvol met hem. De ruin mocht overwinningen in Arnhem, Dinard, Gross Viegeln, Hickstead, Oliva en Valkenswaard aan zijn palmares toevoegen, evenals talloze top 10 klasseringen onder meer in Aken, Doha, Geneve, Lyon en Spruce Meadows.

Welverdiend pensioen

In 2017 sprong Cos I Can zijn laatste internationale wedstrijd en vertrok daarna naar Ierland om te genieten van zijn welverdiende pensioen. Nu op 18-jarige leeftijd is hij overleden. Shane Breen Equestrian reageert op Instagram: “Cos I Can was een heel speciaal paard met een heel groot hart. Kessler zei over de ruin: “Ik kan alleen maar lachen als ik naar de geweldige tijden kijk die we hebben gehad. Hij had zoveel karakter en ook een heel groot hart, zowel op stal als in de ring.

Bron: World of Showjumping/Instagram/Horses.nl