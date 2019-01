Voormalig veilingtopper Fantasy BB tweede in 1,45m Holiday Finale Palm Beach

Voordat het internationale geweld in Palm Beach gaat beginnen, vond dit weekend nog een nationale wedstrijd plaats in het walhalla van de Amerikaanse paardensport. Op vrijdag werd de 1,45m Holiday Finale verreden en daar was Lauren Hough haar concurrenten de baas. Net achter Hough eindigde Jonathan McCrea met voormalig veilingtopper Fantasy BB (v.Cardento) op plaats twee.

Hough reed, de voorheen door Stephanie van den Brink gereden, Paloma (v.Canaletto S) in de barrage van de 1,45m Holiday Finale meer dan een halve seconde los van de nummer twee en mocht daarmee de overwinning opeisen.

Veilingtopper

Jonathan McCrea had twee troeven in de barrage waarvan KWPN-er Fantasy BB er één van was. De Cardento-dochter was op de veiling van Jumping Amsterdam in 2016 de veilingtopper en wisselde voor 380.000 euro van eigenaar. McCrea reed de door P. Greeve en P. Putten gefokte merrie naar een tweede plaats in de 1,45m proef. Op een derde plaats eindigde eveneens McCrea, dit maal met de KWPN-er Fernando-H (v.Calvino Z) gefokt door S. van der Heijden, die in 2015 door toenmalig eigenaar Egbert Schep als vijfjarige verkocht werd naar Amerika.

