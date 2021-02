Voormalig veilingtopper Golia(th) springt naar overwinning

Op het 2* concours in het Spaanse Oliva, werd de hoofdrubriek van de zaterdag gewonnen door Marlon Modolo Zanotelli uit Brazilië. Hij deed dat in het zadel van Golia (v. Bustique), de inmiddels tienjarige KWPN gefokte schimmelruin, die in 2017 voor 4 ton onder de hamer kwam op de Dutch Sport Horse Sales. Het paard werd als Goliath gefokt door J. Dresen uit Valkenburg.

De ruin verloor de afgelopen jaren de th achter zijn sportnaam en is sinds een jaar onder het zadel van Zanotelli. Het is de eerste internationale overwinning voor het duo. De winst in deze Gold-rubriek leverde de Braziliaan dik 6.300 euro op. Tweede werd de Franse Melie Gosa met Alouette d’Eole (v. Mylord Carthago HN). De derde plaats was voor haar landgenoot Julien Epaillard met Cheyenne d’Auge (v. Guarana Champeix).

Verdi-dochter wint 1m40

De Zilver Tour Grand Prix, over 1m40 met barrage, was voor de Britse Sienna Charles. Zij kwam aan de start met de merrie Havana M (v. Verdi TN). De tweede plaats was voor My Relander uit Estland op de KWPN-ruin Expert (v. Ustinov). Charlotte Bettendorf uit Luxemburg was derde met Manolo Z (v. Mylord Carthago).

Bron: Horses.nl