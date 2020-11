Voormalige KWPN-hengst Key West wint finale vijfjarigen in Oliva

Ronnie Jones stuurde gisteren de goedgekeurde KWPN-hengst Key West (v. Tangelo vd Zuuthoeve) naar de overwinning in de finale voor vijfjarigen in Oliva. Het fokproduct van Roelof Bril behaalde hiermee zijn twaalfde overwinning uit zeventien starts op de tour in Oliva dit jaar.

Roelof Bril fokte Key West uit de Phin Phin-dochter Zanory T. De inmiddels gecastreerde hengst is zo de volle broer van Brils 1,60m-paard Dizzy Lizzy. De zoon van Tangelo van de Zuuthoeve werd voorgebracht op de KWPN hengstenkeuring en werd uitgeroepen als reservekampioen van de keuring.

Verkocht naar Groot-Brittannië

Key West slaagde voor zijn verrichtingsexamen met 83 punten waarbij hij hoog scoorde voor zijn instelling. Vorig jaar besloot Roelof Bril hem toch te verkopen. Het paard vertrok naar Runninwell Sport Horses in Groot-Brittannië. “Key West is een paard dat echt goed kan springen, maar hij dekte amper wat en ik kon hem als springpaard wel goed verkopen”, vertelde Bril destijds aan Horses.

Meer KWPN’ers

Onder Ronnie Jones is Key West het afgelopen jaar uiterst succesvol in de jonge paardenrubrieken. Gisteren voegde het paar opnieuw een eerste plaats toe aan de reeks overwinningen. In de finale voor vijfjarige springpaarden was het paar met 29,51 seconden ruim sneller dan de nummer twee, Jonna Ekberg met de KWPN’er Kravitz (Zambesi x Voltaire).

Op de vierde en vijfde plaats eindigden nog twee KWPN’ers. De in Ierland goedgekeurde Kaiden Leva WD (Kannan x Numero Uno) werd vierde onder Alex Duffy. De vijfde plaats ging naar Kdora Night (Carrera VDL x Whistler).

Bron Horses.nl