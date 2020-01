Voorn en Van Asten op podium De Peelbergen

De Zweedse amazone Malin Parmler pakte met T Gavoli Z (v. Twister de La Pomme) de winst in de tweesterren GP in Kronenberg vanavond. Vincent Voorn zat 5/100 achter de Zweedse met Rubio Monocoat Electric (v. Ukato).

De derde tijd was voor Matthijs van Asten, op bijna een seconde achterstand. Van Asten had Romane du Theil (v. For Pleasure) gezadeld.

Uitslag

Bron: Horses.nl