Voorn’s Tobalio maakt rentree onder dertienjarige amazone

Tobalio (v.Numero Uno), het voormalige Nederlandse teampaard van Albert Voorn, maakt zijn rentree in de wedstrijdsport. De achttienjarige ruin ging begin 2017 met pensioen, maar wordt nu door de jonge Duitse amazone Antonia Sweiss uitgebracht.

Tobalio, de Numero Uno uit Obalia B ster prestatie van Jacorde van fokker B. Schroder uit Lattrop-Breklenkamp, was drie jaar actief op het hoogste niveau met Albert Voorn, die de teugels overnam van Tom Brinkman. De combinatie Voorn en Tobalio boekte meerdere successen, waaronder de overwinning in de Grand Prix van Villeneuve sur Lot.

Prestatiedrang

“Tobalio is een erg gecompliceerd paard,” vertelt Albert Voorn. “Hij is heel sensibel en ik heb door hem veel op de grond gelegen. Maar het was een paard dat voor mij een bepaalde prestatiedrang had, omdat anderen vonden dat het niets was voor het hoge niveau. Tobalio is het paard waar ik de grootste emotionele binding mee heb gehad.”

Abdullah Al Sharbatly

In 2014 kocht Abdullah Al Sharbatly de bruine ruin, in mei dat jaar debuteerden zij succesvol in Windsor met de overwinning in een 1.60-rubriek. 2016 was het topjaar voor de Saoedi-Arabische ruiter en Tobalio, ze waren zeer succesvol in meerdere Global Champions Tour-wedstrijden. Het grootste succes was er in Shangai, daar schreven ze de Grand Prix op hun naam. In de training, begin 2017, liep het paard een blessure op. Abdullah Al Sharbatly besloot daarop om Tobalio zijn pensioen te gunnen.

Leerpaard

April 2017 verhuisde Tobalio naar Fürstenau, in de buurt van Osnabrück. Familie Sweiss runt daar een privéstal en Abdullah Sharbatly gunde Tobalio het beste voor de toekomst. Hij zag talent in de dertienjarige Antonia Sweiss, voor wie de ruin een goed leerpaard zou kunnen zijn als zijn blessure zich positief ontwikkelde. Langzaamaan startte de familie de training van Tobalio op en inmiddels brengt Antonia Sweiss hem gedoseerd maar succesvol uit op kleine wedstrijden.

