Vorsselmans wint GP Lier, Schuttert vijfde

Annelies Vorsselmans heeft zondagmiddag met Acuero (v. Acorado) de 1,45 m CSO2* Grote Prijs op De Azelhof gewonnen. De Belgische reed in Lier een mooie, snelle en foutloze ronde in 37,02 seconden. Beste Nederlander was Frank Schuttert. Hij leek met zijn schimmel Irish Coffee PR (v. Emerald) met een nauwgezet rondje onderweg naar de eerste nulfouter, maar de balk op laatste roze hindernis ging er toch af. Schuttert was wel de snelste vierfouter en werd uiteindelijk vijfde.

Na Schuttert was de eerste foutloze ronde voor zesde starter Oliver Lazarus uit Zuid Afrika met Butterfly Ennemmel (v. Quaprice Bois Margot). Kevin Jochems had ook een ticket voor de barrage verdiend met de Hannoveraanse hengst Calox (v. Cador). De negenjarige was een beetje zijn eigen ding aan het doen was van opwinding, maar Jochems kreeg hem er elke keer wel voor en Calox heeft meer dan voldoende vermogen. De laatste lijn probeerde Jochems maar voorwaarts te gaan maar hij kwam niet mooi uit. Ook voor Jochems viel een balk van de laatste hindernis. Hij werd zevende.

Rieskamp derde

De derde plaats ging naar de een-na-laatste starter in de twaalfkoppige barrage. Dat was de Duitser Tim Rieskamp – Goedeking met IB Ventago (v. Van Helsing). Hij reed niet te snel, maar wel foutloos en naar derde plaats in 40,17 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl