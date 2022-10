Vrieling derde in WB Lyon: ‘Deze hoogte past hem prima’

Jur Vrieling is in Lyon derde geworden in zijn eerste FEI Wereldbekerwedstrijd van dit seizoen. In de barrage met zes combinaties kwam zijn imponerend springende Long John Silver (v. Lasino) net wat snelheid te kort, maar dat kon de pret niet drukken voor Vrieling. “Het is gewoon een geweldig paard.”

Vrieling moest als derde ruiter van start in de barrage. Zijn tienjarige schimmel sprong uit het boekje en nam met een foutloze ronde de leiding over van thuisfavoriet Penelope Leprovost in een tijd van 37.97 seconden. In de rit erna bleek niets opgewassen tegen de snelheid van de voor eigen publiek rijdende Julien Epaillard, die in Lyon niet alleen de wereldbekerwedstrijd, maar alle hoofdnummers won. Epaillard had deze zondag Caracole de la Roque (v. Zandor Z) gezadeld.

‘Lastig parcours’

“Het parcours stond flink aan de maat en alles kwam snel vanuit de wending”, beschouwt Vrieling het parcours na afloop van zijn rit. “Deze hoogte past mijn paard prima, in de barrage kom ik snelheid tekort, maar ik ben blij. Het is ongelooflijk hoe goed mijn paard al geruime tijd springt.” De ruiter staat na drie van in totaal veertien wereldbekerwedstrijden met 15 punten op de voorlopige achtste plek in het tussenklassement.

Op dreef

Jur Vrieling was de hele week al goed op dreef in Lyon. Op vrijdagavond werd hij – eveneens met Long John Silver – zevende in de Grote Prijs en zaterdagavond eindigde hij op de tweede plaats in de prestigieuze Masters-rubriek met Comme-Laude W.

Uitslag FEI Wereldbekerwedstrijd Lyon, 1.60m

Julien Epaillard (Fra), Caracole de la Roque, 0 – 0, 34.88 sec Marlon Modolo Zanotelli (Bra), VDL Edgar M, 0 – 0, 35.61 sec Jur Vrieling (Holwierde), Long John Silver 3, 0 – 0, 37.97 sec

Volledige uitslag

Bron: KNHS

Lees ook (Premium):