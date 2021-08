In de CSI3* rubriek over 1m45 vanmiddag in het Duitse Herzalke, was Jur Vrieling met Chabada de l'Esques (v. Quebracho Semilly) de sterkste combinatie. Met een foutloze tweede fase in 27,07 seconden bleef hij landgenoot Leon Thijssen met de NRPS-goedgekeurde Zeppe Blue (v. VDL Zirocco Blue) bijna 0,7 seconde voor.