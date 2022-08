Vrieling: ‘Ik kijk terug op een goed kampioenschap’

Jur Vrieling en Long John Silver zagen een balk vallen in de finale van het WK springen en zijn als 18e geëindigd. “Jammer dat die balk viel, maar ik kan terugkijken op een heel goed kampioenschap. Mijn paard sprong van begin af aan heel goed. In het jacht al, en dan hoop je dat je twee dagen veel voor het team kan doen en dat hebben we gelukkig gedaan."

“Ik had gehoopt vandaag in de finale meer te kunnen doen. Long John Silver reageerde bij binnenkomst reageerde heel druk op het publiek, toen was ik even bang voor hindernis 1 en 2, maar dat pakte hij heel goed op. De driesprong moet ik even terugkijken wat daar gebeurde. Hij sprong mooi terug op de eerste twee sprongen, op die laatste gaf ik misschien iets teveel been of te weinig of teveel hand, ik weet het niet. Maar ik ben heel tevreden.”

Bron: KNHS

Lees het liveblog op Horses Premium: