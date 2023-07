Vrieling pakt derde plaats in CSI5* 1,50m Riesenbeck

De top drie van de CSI5* 1,50m rubriek direct op tijd in Riesenbeck was sterk aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk was het snelheidsduivel Hans-Dieter Dreher die aan het langste eind trok en de proef wist te winnen. Vrieling reed Fiumicino Van De Kalevallei (v. Plot Blue) naar binnen en werd derde. Ook Harrie Smolders deed goede zaken. Hij werd met Deesse De Kerglenn (v. Mylord Carthago) zevende.

Voorafgaand aan de LGCT Grand Prix werd er nog een 1,50m rubriek gesprongen. 42 combinaties maakten gebruik van deze optie en reden hun paarden die niet in de Grand Prix lopen naar binnen voor het parcours direct op tijd. 12 combinaties bleven foutloos en mochten de totale prijzenpot van 53.200 euro verdelen.

Top drie aan elkaar gewaagd

Uiteindelijk was het de altijd snelle Hans-Dieter Dreher die de hoofdprijs van 13.000 euro mee naar huis mocht nemen. De Duitser reed Vestmalle Des Cotis (v. Baloubet du Rouet) naar binnen en bleef foutloos in 62.39 seconden. Denis Lynch volgde met Hunter (v. Quintender) op de tweede plaats. De Ier had 62.73 seconden nodig om de grote graspiste rond te rijden.

Jur Vrieling is de man in vorm in Riesenbeck. Hij was gisteren al snel met Fiumicino Van De Kalevallei maar zag toen ook een balk in het gras vallen. Vandaag bleef de topruiter wel foutloos en de tijd van 63.18 seconden was genoeg voor de derde plaats.

Smolders zevende

Harrie Smolders kende gisteren geen optimaal begin van de Global Champions League. Hij reed Deesse De Kerglenn in de eerste ronde maar moest de nodige fouten incasseren. Vandaag stond de tienjarige merrie er een stuk beter aan en liet zich fijn rijden. Dit resulteerde in een foutloze ronde in 67.88 seconden en een zevende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl