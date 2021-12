Vrieling vierde in 4* Valence

Jur Vrieling is met Griffin van de Heffinck (v. Castelino van de Helle) vierde geworden in de CSI 4* rubriek over 1m50, direct op tijd. In het Franse Valence ging de winst naar de Deense Zascha Nygaard Andreasen die de concurrentie bijna vijf seconden voorbleef. Andersen had de merrie Glosokka (v. Farfelu de Muze) gezadeld.

Nicolas Delmotte was tweede met Citadin du Chatellier (v. l’Arc de Triomphe Bois Margot), Yury Mansur reed naar de derde plaats met Away Semilly (v. Diamant de Semilly). Bart Bles klasseerde zich ook in deze rubriek. Met de schimmelhengst El Rocco (v. VDL Zirocco Blue) reed Bles naar plaats acht.

Guery wint 1m45

Jérôme Guery won het 1m45 met barrage op Napoli vh Nederassenthof (v. President). De Belg was ruim 0,2 seconden sneller in de barrage dan thuisruiter François Xavier Boudant met zijn KWPN’er Ciento (v. Viento uno W). Dit paard is gefokt door Van den Broek uit Zundert. Derde werd de Italiaanse Giulia Martinengo Marquet met Quick and Easy 3 (v. Quick Orion D’Elle). Wilm Vermeir was vierde, Yuri Mansur vijfde. Jur Vrieling, Bart Bles en Kim Emmen hadden één of meerdere balken in de basisomloop en haalden de barrage van deze rubriek niet.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl