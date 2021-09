VS winnen in Aken, Nederland kruipt naar plaats vijf

Een soevereine prestatie van Team USA in Aken op donderdagavond. De vier combinaties die voor de Verenigde Staten bij de landenwedstrijd aan de start kwamen reden elk minstens één nulronde. Brian Moggre stuurde het fenomeen Balou du Reventon (v. Cornet Obolensky) tweemaal foutloos rond, Laura Kraut maakt haar ruiterfout in de eerst ronde helemaal goed door als laatste starter met Baloutinue (v. Balou du Rouet) foutloos de winst binnen te halen. Het ‘B-team’ van Zweden werd tweede en de derde plaats ging zeer knap naar het al vroeg geamputeerde Franse team. Nederland kroop op het laatste moment nog omhoog tot de vijfde plaats, mede dankzij een foutloos rondje van Sanne Thijssen en Con Quidam (v. Quinar).

De landenwedstrijd – met acht deelnemende naties – werd verreden over twee omlopen, met daarin hetzelfde parcours van twaalf hindernissen. De eerste ronde in een volgorde die door loting werd bepaald, de tweede ronde in de omgekeerde volgorde van de tussenstand. Een barrage hoefde er vandaag niet aan te pas te komen.

Vijfde plek voor oranje

Om maar met het Nederlands team te beginnen, het viel lang niet allemaal mee. Kevin Jochems mocht als eerste van start, met de prima springende Turbo Z (v. Thunder vd Zuuthoeve). Jochems kreeg in de eerste ronde een balk op de lastige steilsprong voor de sloot, maar verder ging Turbo Z er goed overheen. Bart Bles stapte in zijn eerste ronde op het lint van de sloot met de steeds heter wordende Kriskras DV (v. Cooper vd Heffinck). Bles hield de schade verder beperkt, al kostte het wel wat stuurmanskunst, zeker in de laatste lijn. Sanne Thijssen kon zoals altijd vertrouwen op het vermogen en de enorme ijver van Con Quidam, maar ook de bruine zag de lastige steilsprong voor het water een beetje over het hoofd. Harrie Smolders reed met wat extra galopsprongen door zijn eerste omloop en dat ging lang goed. Aan het eind kreeg Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) met de achterbenen toch de gele oxer van zijn plek en er was bovendien een tijdfout. Nederland eindigde de eerste ronde op 12 strafpunten, op de zevende plaats, met alleen de Brazilianen achter zich. Turbo Z van Kevin Jochems galoppeerde gemakkelijk over het gras van Aken en sprong goed. Helaas kwam in ronde twee de gele oxer naar beneden en waren er opnieuw vier strafpunten voor Jochems. Bart Bles reed in Aken zijn tweede landenwedstrijd voor het Nederlands team. Met Kriskras DV kwam hij in de tweede ronde wel over de beruchte steilsprong , maar Bles maakte een fout op het middelste element van de driesprong en ook de laatste oxer ging eraf. Acht strafpunten en streepresultaat voor Bles in ronde twee. Con Quidam weet in de tweede omloop wel dat er een steilsprong voor het grote water staat. De bruine knalt over de sprongen en redt zich ook keurig uit de laatste lijn. Thijssen en haar geweldige partner blijven in hun tweede rondje foutloos. Ze zijn de enigen, want hoewel Smolders het mooi uitkient met Bingo du Parc in het eerste gedeelte, sneuvelt de witte steilsprong door een achterbeen. Smolders haalt de tijd opnieuw niet en komt weer op 5 strafpunten uit. Met 21 strafpunten is het uiteindelijk de vijfde plaats voor Team NL, dat nog wat opkrabbelt in het klassement nadat het bij België en Duitsland (met drie ruiters) misgaat.

Harrie Smolders met Bingo du Parc. Foto: Arnd Bronkhorst/ www.arnd.nl

Glorieus Amerika

Van tevoren was al geducht rekening gehouden met de Amerikanen, want de VS had een topteam afgevaardigd. Allereerste starter Jessica Springsteen kwam met de indrukwekkende Don Juan van de Donkhoeve (v. Bamako de Muze) foutloos door het grote parcours. Haar tijdfout verdween toen na drie starters de toegestane tijd werd verruimd. Tweede starter Lucy Deslauriers kwam zeer snel en foutloos door het parcours met de 16-jarige BWP-ruin Hester (v. Wandor van de Mispelaere). Derde ruiter Brian Moggre had de geweldenaar Balou du Reventon (v. Cornet Obolensky) gezadeld. Een prachtig paard, dat geweldig springt. Het duo kwam nog bijna in grote problemen op de grote gele oxer, maar Balou redde zich eruit en bleef foutloos. Laura Kraut hoefde voor team US niet meer de ring in, maar deed het toch, om zich te kunnen kwalificeren voor de individuele GP op zondag. Baloutinue is weer nét zo’n lust voor het oog als in Tokio, maar op de witte steilsprong gaat het helemaal mis. Kraut is het even kwijt en communiceert slecht, waardoor Baloutinue dwars door de hindernis gaat. Het duo kan door galopperen en redt zich knap door de tweede helft van het parcours. Kraut maakt haar excuses bij haar paard en is het wegstreepresultaat van ronde één, de Amerikanen gaan aan kop en mogen als laatste starten in ronde twee. Daarin komt Springsteen met Don Juan weer groot over het hout, maar er vallen balken in de driesprong en op de laatste oxer. Deslauriers mist wat impuls naar de tweede oxer in de driesprong en haar paard raakt een balk met de achterbenen. Team USA lijkt wat te zakken in de statistieken. Maar dan zijn er weer Moggre en Balou du Reventon. Ze laten een vlekkeloze en krachtige ronde zien en zijn opnieuw foutloos. De VS heeft uiteindelijk een balk voor op Zweden als Laura Kraut als allerlaatste starter aan de laatste ronde begint. Ze gaat nu wel goed over de witte steilsprong en komt netjes door de driesprong. Ook in de laatste lijn blijft het goed gaan. Baloutinue bewijst opnieuw een wereldpaard te zijn, de Amerikanen winnen de wedstrijd.

Zweden blijven verbazen

Op papier had Zweden een B team afgevaardigd. Na het goud in Tokio en de misschien wat teleurstellende vierde plaats op het EK twee weken geleden, waren de verwachtingen niet heel hoog. Maar toch. Eerste starter Petronella Anderson moest er nog een beetje inkomen en reed naar acht strafpunten in ronde 1. De tweede ronde ging wel beter, met maar één balk. Jens Fredricson (de broer van) debuteerde met Markan Cosmopolit (v. Cohiba VDL) op 1m60 niveau vanavond en reed twee keer foutloos rond, ondanks een verloren beugel in ronde één, die gelukkig op tijd werd teruggevonden. Een droomstart voor deze combinatie. Het was de bruine niet aan te zien dat hij nog nooit een dergelijke wedstrijd gereden had. Annika Axelsson raakte met Cleo Z (v. Clintissimo Z) in beide rondes één balk. De minst ervaren amazone van het Zweedse team levert met haar fijn springende merrie een knappe prestatie. Ook laatste Zweedse starter, de 43-jarige Angelie von Essen, maakt indruk. De eerste ronde is vrijwel vlekkeloos, en ondanks een touché op de eerste en de laatste hindernis rijdt Von Essen ook de tweede ronde foutloos met Alcapone des Carmilles (v. Diamant de Semilly). Zweden komt in totaal op 8 strafpunten, genoeg is voor plaats twee.

Angelie von Essen met Alcapone des Carmille Foto: Arnd Bronkhorst/ www.arnd.nl

Fransen al vroeg met drie man

Voor Frankrijk begon de wedstrijd slecht. Tweede starter Laurent Goffinet strandde in de driesprong, nadat zijn paard de eerste steilsprong meenam en daarna weigerde op de tweede. Hij reed wel opnieuw aan, maar de hengst deed het niet meer. Een streepresultaat voor Frankrijk, al vroeg in de wedstrijd. Een balk voor Kevin Staut maakt de zaak er niet beter op. Marc Dilasser heeft met Arioto du Gevres enorm veel geluk op de gele oxer. Het paard glijdt met zijn buik over de achterste balk, maar de zaak blijft liggen. Gelukkig maar want Frankrijk had wel een nulronde nodig. Toch lijkt het na de eerste omloop onwaarschijnlijk dat de Fransen nog in de buurt van het podium kunnen komen. Ook Nicolas Delmotte rijdt een balk naar beneden. In de tweede omloop gaat het beter en komen opnieuw Dilasser en nu ook Delmotte met Ilex V (v. Diamant de Semilly) een nulronde. Het totaal van 12 strafpunten brengt de drie Fransen knap naar het brons.

Pech voor Duitsers en Belgen

Voor Duitsland en België eindigt Aken in een deceptie. Marcus Ehning kwam alleen te voet in beeld, hij was kennelijk van A la Carte NRW gevallen op het voorterrein. De Duitser moest zich terugtrekken, waarmee de Oosterburen direct hun streepresultaat hadden. Dat ging nog best lang goed, maar het kaartenhuis viel uiteindelijk uiteen. Christian Ahlmann met Clintrexo Z en Daniel Deusser met Killer Queen VDM rijden nulrondjes in de eerste omloop, David Will komt op vier strafpunten uit. Daarmee staan ze gedeeld tweede achter de VS, samen met België en Zweden. Maar in de tweede ronde klikt Clintrexo twee balken uit de lepels, hij komt op de laatste reuzenoxer te snel naar beneden en Ahlmann vliegt er bijna af. Will kan C-Vier-2 ook niet meer over de balken krijgen. Het begint met wat knallen in de driesprong waar de middelste uitvalt, daarna vallen ook nog de plank en de laatste oxer. Omdat alle resultaten meetellen komt Duitsland op 24 strafpunten uit, nog achter Nederland. België gebeurt iets vergelijkbaars. Ook de zuiderburen staan op slechts één springfout na ronde 1, maar een fout van Quel Homme de Hus in ronde twee en een duikende Nevados in de laatste lijn kosten balken. België wordt met 16 strafpunten vierde.

Daniel Deusser met Killer Queen VDM Foto: Arnd Bronkhorst/ www.arnd.nl

Bron: Horses.nl