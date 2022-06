Waldman’s Queensland E naar Lillie Keenan

Afgelopen week verscheen er in de Peelbergen een opvallende combinatie in de ring: Lillie Keenan en Queensland E (v. Quickfire de Ferann). Queensland E kennen we allemaal onder het zadel van Dani G. Waldman. Zij maakte eind mei bekend een pauze te nemen van de paardensport waardoor er een heel rijtje toppaarden beschikbaar kwam voor andere topruiters. Lillie Keenen is dus de nieuwe partner van de dertienjarige Quickfire zoon.

Dani G. Waldman kreeg Queensland E zelf in januari 2020 onder het zadel. Daarvoor was de ruin erg succesvol onder de toenmalige stalruiter van Jos Lansink Frank Schuttert. Waldman en de ruin waren lange tijd succesvol met meerdere overwinningen in de GCL-competities en een overwinning tijdens de 5* Grand Prix Palm Beach. Ook bracht Waldman de Zangersheide ruin aan start tijdens de Olympische Spelen van Tokyo.

Via via

Lillie Keenen laat aan World of Showjumping weten dat ze via via hoorde dat Waldman haar paarden te koop kwamen. ‘’Ik heb dit jaar veel geluk dat ik deel mag uitmaken van een erg sterk GCL team- de Stockholm Hearts. Dit in combinatie met mijn ambities binnen het Amerikaanse team zorgt ervoor dat Queensland E een goede toevoeging is aan mijn groep paarden. Hoe meer paarden je hebt voor het hoogste niveau hoe beter het is’’, aldus Keenan.

Snelle verkoop

‘’Het was eigenlijk mijn vriend die hoorde dat Dani haar paarden ging verkopen en zo gauw we dat hoorde zijn we in de auto gestapt. Gelijk de volgende ochtend hebben we Queensland E geprobeerd. Dani was ontzettend behulpzaam en vertelde me alles over het paard. Ze is ontzettend betrokken geweest tijdens het proces. Hoewel ze een compleet ander pad heeft gekozen ben ik haar erg dankbaar voor al haar hulp’’.

‘’Queensland is een paard met eindeloos potentiaal. Ondanks zijn nog relatief jonge leeftijd heeft hij al vele successen behaald. Ik voel me vereerd dat ik onderdeel mag zijn van zijn carrière. We moeten toch aan elkaar wennen omdat mijn manier van rijden heel anders is dan die van Dani en Frank’’. Dani G. Waldman laat weten dat ze erg blij is met de verkoop en uit kijkt naar de successen van het nieuwe paar.

Lees het hele interview op world of sowjumping

Bron: WOSJ