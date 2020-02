Ward wint GP Wellington, eigenaresse Noche de Ronda: ‘Een droom komt uit’

Voor Marilla van Beuren kwam gisteravond een droom uit, ze wilde altijd al eigenaresse van een winnend Grand Prix-paard zijn. McLain Ward liet Van Beurens droom in vervulling gaan door met haar paard Noche de Ronda de 5* Grand Prix van Wellington met overmacht te winnen. Ward bleef collega Olympiërs Kent Farrington en Eric Lamaze ruim voor.

Begin vorig jaar kreeg McLain Ward de elfjarige Oldenburger merrie Noche de Ronda (v. Quintender) te rijden, de eerste stap in de droom van Marilla van Beuren werd gerealiseerd. De merrie sprong destijds op 1,35-niveau. Toen Ward vlak voor het CHIO Aken een van zijn toppaarden geblesseerd had staan, vloog hij ‘Ronda’ over voor de Nations Cup. De Quintender-dochter bleef beide rondes foutloos en bracht de Amerikanen de vijfde prijs. Daarmee zette Ronda zichzelf op de kaart en is nu een van Wards toppaarden.

“Marilla is al jaren een groot fan van de sport en een trouwe supporter”, aldus McLain Ward, “ze wilde eigenaresse zijn van een Grand Prix-paard en dat is gelukt. We vonden Noche de Ronda voor haar.”

In de barrage van de 5* Grand Prix gingen twaalf combinaties van start. Het werd een strijd tussen drie oud Olympiërs. Eric Lamaze was met Chacco Kid (v. Chacco Blue) foutloos en snel en nam in 39,69 seconden de leiding in handen. Maar direct daarna verbeterde Kent Farrington op Gazelle (v. Kashmir van Schuttershof) die tijd, de Amerikaan snoepte er een tiende af (39,51 seconden).

McLain Ward volgde met Noche de Ronda en reed alles of niets. Het pakte goed uit, de merrie hield alle balken in de lepels en finishte in de winnende tijd van 37,47 seconden.

Kijk hier naar de winnende rit van McLain Ward.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht WEF Wellington