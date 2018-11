Ward wint WB-kwalificatie met HH Gigi’s Girl: ‘Ze wacht een grote toekomst’

Op de Vingino-dochter HH Gigi's Girl sprong McLain Ward vannacht naar zijn negende overwinning in het hoofdnummer van de Royal Horse Show in Toronto. Een record voor de Amerikaanse ruiter die in de wereldbekerkwalificatie in de Canadese stad zijn landgenoot Devin Ryan op Eddie Blue met bijna anderhalve seconde naar de tweede plaats verwees. Ali Ramsay pakte wereldbekerpunten met haar derde plaats op Hermelien van de Hooghoeve (v. Tangelo van de Zuuthoeve).

McLain Ward mocht als laatste van start in de vijf man sterke barrage. Met de tienjarige merrie HH Gigi’s Girl legde hij het verkorte parcours van Alan Wade af in 32,42 seconden, bijna anderhalve seconde sneller dan Devin Ryan. Ryan had met de altijd vlugge Zirocco Blue-zoon Eddie Blue een tijd van 33,88 op de klokken gezet, maar dat bleek niet genoeg. Plaatselijk favoriet Ali Ramsay finishte als derde met de Belgische merrie Hermelien van de Hooghoeve in 34,62 seconden.

Galopsprong minder

“Het was fijn om als laatste te starten in de barrage,” zei Ward. “Iedereen was behoorlijk snel. Ik wist dat Devins paard echt snel was omdat hij me al een paar keer verslagen heeft.” Ward pakte de winst in de lijn naar de dubbel waar hij een galopsprong minder kon rijden.

Nul op belangrijke momenten

De Amerikaan was zeer tevreden over zijn Vingino-dochter. “Deze zomer werd ze steeds meer constant en liep al een paar keer nul op belangrijke momenten. Ze is echt op de goede weg en ik denk dat ze een grote toekomst tegemoet gaat.”

Laatste aankoop van Hunter Harrison

Gigi was het laatste paard dat Hunter Harrison vlak voor zijn overlijden kocht voor Ward. Ze is genoemd na zijn vrouw Jeannie. De merrie die bij T. de Boer in Drogeham geboren werd, kwam in 2017 pas op het internationale wedstrijdtoneel, eerst onder Celine Schoonbroodt, daarna met Katharina Offel.

In de stand om de wereldbeker klom McLain Ward op naar de derde plaats. Molly Ashe voert de lijst aan voor Beezie Madden.

Bron FEI persbericht