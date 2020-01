Wathelet houdt winst 1.45m Opglabbeek in eigen land, Dubbeldam pakt top tien-klassering

Op het Sentower Park werd gisteravond de 1.45m Big Tour Longines Ranking-proef verreden en deze viel ten prooi aan Gregory Wathelet. De Belg wist in de 18-koppige barrage het hoofd koel te houden en klom, na een tweede prijs donderdag, vrijdag op naar de eerste stek. Jeroen Dubbeldam plaatste zich ook voor de barrage en eindigde in de top tien.

Wathelet werd donderdag al tweede in de 1.40m proef met Spike vd Withoeve (v.Sting vd Withoeve) en deed er op vrijdag nog een schepje bovenop. Een tijd van 30.25 was genoeg voor de winst en Wathelet voerde daarmee een compleet Belgisch podium aan. Gudrun Patteet en Sea Coast Pebbles Z (v.Picasso) kwamen binnen in 31.01 seconden en mochten achter Wathelet plaatsnemen in de ereronde. Op de derde plek eindigde Ann Carton-Grootjans. Met Kai-Licha de Carmel (v.Prince vd Wolfsakker) finishte de amazone in 31.59 en maakte daarmee de top drie compleet.

Top tien

Aurore Christen en Uniflore Minotiere (v.Luccianno) werden vierde voor Chloe Aston en Flavie van de Helle (v.Carlow van de Helle) die als vijfde eindigden. Jeroen Dubbeldam startte Roelofsen Horse Trucks Gioia van het Neerenbosch (v.Nagano) in de rubriek en klokte een tijd van 32.59. Dit was normaal gesproken goed geweest voor een vierde prijs, maar doordat het duo een balk uit de lepels tikte, belandden de twee op de tiende plek.

Bij de jonge paarden, vijf- en zesjarigen, reed Jelmer Hoekstra er weer vooraan bij. Met Casilo (v.Casall) eindigde Hoekstra net naast het podium als vierde en met Orta de Reve (v.Kannan) werd de Nederlander achtste.

Uitslag 1.45m en uitslag jonge paarden.

Bron: Horses.nl