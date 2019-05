Wathelet snelt naar overwinning Pearl Stakes Royal Windsor

Gregory Wathelet schreef gisteravond de Pearl Stakes Longines Ranking proef op de Royal Windsor Horse Show op zijn naam. De Belg plaatste zich met 16 andere deelnemers voor de barrage en stak iedereen de loef af met zijn Spike van de Withoeve (Sting van de Withoeve x Rival Z).

In de 1,55m rubriek stuurde Wathelet zijn Spike van de Withoeve rond in 36,59 in de barrage en verwees daarmee Bertram Allen naar de tweede plaats. De Belg streek daarmee meer dan 13.000 euro op. Allen kwam met Izzy By Picobello (Cicero Z x Capriano) binnen in 37,17 en mocht iets meer dan 10.000 euro in ontvangst nemen.

Top vijf

Eric Lamaze maakte met zijn Chacco Kid (Chacco-Blue x Come On) de top drie compleet. Het duo finishte in 37,58 en pakte daarmee een derde plaats. Kevin Staut werd met For Joy van ’t Zorgvliet (For Pleasure x Heartbreaker) vierde net voor Harry Charles en zijn KWPN’er Borsato (Contendro I x Nijinski).

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl