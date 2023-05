Wathelet pakt GP Kronenberg

Gregory Wathelet heeft de Ashford Farm Grote Prijs in Kronenberg over 1,55 gewonnen. Met Nevados S (v. Calvados Z) was de Belg de snelste in de barrage. Vier van de elf combinaties bleven daarin foutloos. Beste Nederlandse was Kim Emmen met Island V G (v. VDL Zirocco Blue), die een snelle vierfouter in de basisomloop reed. Zij klasseerde zich op plaats veertien.