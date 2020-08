Wathelet wint in Grimaud, Smolders zesde

De hoofdrubriek van gisteren op het CSI4* in Grimaud kwam in handen van de sterk rijdende Gregory Wathelet en de Concorde-zoon Indago. De Belg finishte ruim seconden sneller dan Marcus Ehning. In de spannende rubriek was er voor Harrie Smolders een zesde plek met Une de l'Othain (v. Conterno Grande).

De ruiters wilden er gisteren wel voor gaan in de 1,45m-proef direct op tijd. Maar tegen Gregory Wathelet was geen kruid gewassen. De Belg stuurde Indago snel rond en klokte 61,02 seconden. Alleen Julien Epaillard deed het sneller. De Fransman scheerde met Quincy Lady (v. Quintender) in 60,13 seconden over het parcours, maar het kostte hem wel een balk.

Achter Wathelet eindigde Marcus Ehning met Funky Fred (v. For Pleasure) als tweede in een tijd van 63,45 seconden. Daarna kwamen drie Franse ruiters in het klassement. Philippe Rozier in het zadel van Prestigo Ls La Silla (v. Presley Boy) werd derde (63,66), Marc Dilasser werd vierde met de KWPN’er Cliffton Belesbat (v. Clinton) (64,00) en Penelope Leprevost werd vijfde op Vancouver de Lanlore (v. Toulon) (64,19).

Vlak achter Leprevost in een tijd van 64,27 seconden werd Harrie Smolders zesde met twaalfjarige merrie Une de l’Othain. Smolders was hiermee de beste Nederlander. Marc Houtzager kreeg met Sterrehof’s Edinus een balk en werd 32ste.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl