WBFSH Stamboekenwedstrijd: Noah, Lakoniek en Lavesther in top-10

Naast de achtjarigen (lees hier meer) kwamen de vijfjarigen (tweede onderdeel) en de zevenjarigen (eerste onderdeel) vandaag ook in de baan op de WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy. In die categorieën van de stamboekenwedstrijd – waar het stamboek overigens niet eens wordt vermeld in de uitslagen – haalden drie KWPN'ers de top-10. Noah (v. Highway M TN) werd 9e bij de vijfjarigen en Lakoniek (v. Eldorado van de Zeshoek) en Lavesther (v. Elvis ter Putte) werden 9e en 10e bij de zevenjarigen.