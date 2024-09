WBFSH Trophy: KWPN-team aan de leiding na twee kwalificaties CSI Sires

(v. Ronnie twee hebben KWPN’er de kwalificatie de een Met Jones ook Trophy finale de Key de die de morgen van donderdag belangrijke gaat. de van Jumping ze voor op het een dat WBFSH eerste vandaag Sires koppositie West Studbooks en van Tangelo Zuuthoeve, leverden in bijdrage kwalificatie na Bril) Global KWPN-team, Champions tweede CSI fokker op gewonnen. de overwinningen Roelof met

ze drie door met Joseph direct VDM Semilly) Jones Funky Levallois. met De Music Phenomene Ronnie Dylan drie op seconden 1,45m werden en Key en Hadley BWP-gefokte tijd. ingenomen een Plaatsen vandaag seconden de vormden in de Selle met de en Dufour klasse de Blue Semilly twee, ronde Diamant in (v. waren Diamant (v. West vier foutloze sneller apart de dan Diego de Français-paarden: Sven (v. Semilly). Met Britse ruim Vigo nummer 62,99 Blondel Stéphane Cece) twee een

KWPN-team

van te Bril Bas prijs. G.J.A. Hakvoort de 4 (v. fokker met Iberico K fokker naar zetten. I, ook neer (v. Bril-Reich) seconden Wests Thea ronde Jelcic du 67,83 VDL vierfouter Cardento, J. fokker die Allegro, kregen de en Op en Moerings achtste foutloze plaats in Roelof van met een (v. volgden Jaloubet ADSL www.Olland.Biz reed Gorkum) C.T. Moerings), Klaver) (v. Contendro Dhr. Iris wisten strafpunten. fokker 76,33 met fokker Key negen Baloubet H. Jesther snelste seconden Rouet, met

Teamranking

drie slechts 432 Selle met Sires de Français bij leiding is 460 plaats mee, handen op volgt CSI KWPN-team. het punten AES teams de punten. doen in 480 gevolgd punten twee, maar van ruimschoots Er het door met met

Uitslag tweede kwalificatie.

na rondes. twee Teamresultaat

Bron: Horses.nl