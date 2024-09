WBFSH Trophy: Lolita ES vervangt Lithium VS in KWPN-team

De selectiecommissie van het KWPN heeft een wijziging doorgevoerd in het team voor de WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy, die van 26 tot en met 29 september in Valkenswaard worden verreden. De achtjarige Lithium VS (Etoulon VDL x Guidam) wordt vervangen door Lolita ES (Mosito van het Hellehof x Tornesh).

Zoals eerder bekend gemaakt maakte de achtjarige Lithium V.S. (2e bez. PROK, Etoulon VDL uit Zudam Lana VS ster prest van Guidam, fokker H.H. de Vries uit Zevenhuizen) onder het zadel van Denis Lynch deel uit van het KWPN-team. Vandaag werd bekend gemaakt dat Lynch met Lithium VS vervangen worden door Lolita ES (Mosito van het Hellehof x Tornesh, fokker E. Schep uit Tull en ’t Waal) met ruiter Johan-Sebestian Gulliksen.

Selectie achtjarigen

De selectiecommissie van het KWPN bestaat uit Eric van der Vleuten, Teus van den Brink en KWPN-inspecteurs Henk Dirksen en Stan Creemers. Met de wijziging van Lolita ES bestaat het team van achtjarige KWPN-paarden uit:

Legend VDP (Grand Slam VDL uit Cendy VDP elite IBOP-spr sport-spr PROK D-OC van Triomphe de Muze, fokkers Arend en Arend-Jan van de Pol uit Bathmen) onder Henk Frederiks – KWPN goedgekeurd

Lolita ES (Mosito van het Hellehof uit Halita ES preferent van Tornesh, fokker E. Schep uit Tull en ’t Waal) onder Johan-Sebestian Gulliksen

Luka-Cara (Akarad Hero Z uit Vera Cara sport-spr prest van Casco, fokker H.W.M. Hekking uit Raalte) onder Michael Greeve

Lloyd (Namelus R uit Wantedgräfin prest van Cantos, fokkers Henry Kip en Nancy van Schijndel uit Musselkanaal) onder Julian de Boer

Lalique sport-spr (Berlin uit Unique prest van Palm S, fokkers Stal Van der Vleuten en Stoeterij Duyselshof) onder Maikel van der Vleuten

Larado O (Grandorado TN uit Fiolita O elite IBOP-spr PROK van Verdi, fokker P. Oosterbosch uit Wintelre) onder Steven Veldhuis

Bron: KWPN