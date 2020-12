Weer een overwinning voor Kim Emmen in Spanje

De herfst toeren in Portugal en Spanje doen Kim Emmen goed. Vanaf begin oktober reed Emmen een maand in Vilamoura heel wat geld bij elkaar. Eind november streek de amazone neer in Spanje om eerst in Vejer met regelmaat in de top vijf te eindigen. Nu in Oliva gaat het verder met een zege vanmorgen in het 1,40m op Kannan-nakomeling Cordouan Fontanel.