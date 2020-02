Weer Grand Prix zege McLain Ward en Noche de Ronda

Twee weken geleden maakte McLain Ward Noche de Ronda's eigenaresse Marilla van Beuren al heel blij met de Grand Prix-zege in Wellington. Vannacht maakte de Amerikaan het feest compleet door zware 5* Grand Prix op Deeridge Farms in Wellington te winnen met de dochter van Quintender. Ward was amper een halve seconde sneller dan Billy Twomey, Margie Goldstein werd derde.

Veel ruiters hadden moeite met het zware, maar wel faire 1,65m-parcours van Alan Wade. Ook de tijd stond krap getuige de hoeveelheid combinaties met tijdfouten. Uiteindelijk beslisten negen ruiters in de barrage wie de hoofdprijs van ruim 70.000 dollar mee naar huis mocht nemen.

Snelle nulronde voor Twomey

Billy Twomey opende het bal met Kimba Flamenco (v. Je T’aime Flamenco). De Ier bleef knap foutloos en stopte de klokken op 38,29 seconden. Maar even later liet McLain Ward zien dat hij in vorm is met de elfjarige Oldenburgse merrie Noche de Ronda. De dochter van Quintender sprong weer snel en voorzichtig naar een tijd van 37,86 seconden.

‘Galopsprong minder’

“Billy [Twomey] was snel, maar het was niet halsbrekend snel zo te zeggen”, zei Ward na afloop. “Ik wist dat ik nog een stel goede ruiters achter me had, en ik dacht ‘Oke, niet de rubriek door je vingers laten glippen’. Ik dacht, ik ga voor de zeven galoppassen van 1 naar 2. Dat moet genoeg zijn om Billy te pakken en genoeg druk te zetten op Margie [Goldstein], en het lukte allemaal.”

Goldstein komt seconde te kort

De druk op Margie Goldstein was ook groot genoeg want de Amerikaanse kwam met Dicas (v. Diarado) aan de meet ruim een seconde te kort. Goldstein moest genoegen nemen met de derde plaats in 39,10 seconden.

Fuchs verliest tweede plek door balk

De top vijf werd volgemaakt door de voor Israël rijdende Ashlee Bond op Donatello, ook een zoon van Diarado, foutloos in 39,47 seconden. En Jessica Springsteen op Don Juan van de Donkhoeve (v. Bamako de Muze) met een nulronde in 47,12 seconden. Martin Fuchs was op Silver Shine (v. Califax) nog erg snel met een tijd van 38,09, maar aan het einde een springfout en werd zesde.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht Palm Beach Masters