Weer net geen winst voor Kevin Jochems in Knokke

Nadat Kevin Jochems gisterenavond in de 3* net naast de winst greep, moest de Nederlander ook vanochtend één combinatie voor zich dulden in de prijsuitreiking van de 2* Grand Prix. Simon Morssinkhof kaapte de winst voor de neus van Jochems weg en was iedereen in een 19(!) koppige barrage te snel af.

Morssinkhof en Perigrosso (v.Perigueux) reden razendsnel rond in 34,71 en zette alle concurrentie op achterstand. Het leek even of Leonie Peeters afstevende op de winst, maar de Belgische was 28 honderdste van een seconde langzamer en door een fout viel de amazone terug in het klassement. Morssinkhof werd gekroond als winnaar van de 2* 1,45m Grand Prix en won naast ruim 8.000 euro ook een Stephex zadelkist.

Net niet

Net als gisteravond plaatste Kevin Jochems zich ditmaal weer voor de barrage. De in topvorm verkerende Jochems zette met Carado 3 (v.Cornado NRW), die Jochems pas deze maand van zijn vriendin Sanne Thijssen overnam, als vierde starter in de barrage een tijd neer van 35,14 seconden. Hier leek de concurrentie zich op stuk te bijten tot Morssinkhof als 14e de ring betrad en Jochems van zijn troon stootte met een verschil van bijna een halve seconde. Kashmira Z (v.Kashmir van Schuttershof) debuteerde dit weekend in Knokke op het internationale circuit. De merrie was met diens ruiter de Belg Andres Vereecke net achthonderdste van een seconde langzamer dan Jochems en eindigde op een knappe derde plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl