Weer net niet voor Lamaze in Toronto: Willis kaapt de winst weg voor de Canadees

In de 1.50m rubriek op The Royal Horse Show in Toronto gisteravond was Rowan Willis de beste. De Australiër wist in het direct-op-tijd parcours Eric Lamaze op achterstand te zetten. Daniel Coyle maakte de top drie compleet voor Andrew Kocher en Jos Verlooy.

Op het moment dat Willis als laatste combinatie de ring betrad, stond Eric Lamaze nog steeds aan de leiding. Lamaze startte met Fine Lady (v.Forsyth FRH) als tweede en met een tijd van 54.66 leek de Canadees af te stevenen op zijn tweede overwinning in Toronto dit weekend. Willis dook met de Chacco-Blue-nazaat Blue Movie net zeshonderdste van een seconde onder de tijd van Lamaze. Zijn tijd van 54.60 was genoeg om Lamaze de winst af te snoepen.

Top vijf

Met een tijd van 55.35 seconden maakte Daniel Coyle het podium compleet. De Ier kwam met Legacy (v.Chippendale Z) net wat later binnen dan Lamaze en mocht als derde opstellen. Andrew Kocher deed er weer een halve seconde langer dan Coyle over met Coldplay (v.Cassini II) en viel net naast het podium op de vierde plaats. Jos Verlooy stuurde zijn Verdi-zoon Varoune rond in 56.89 seconden en eindigde als vijfde in de 1.50m proef.

Bron: Horses.nl