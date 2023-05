Weer prijzengeld voor Gerben Morsink in Hohen Wieschendorf

Gisteren won Gerben Morsink in Hohen Wieschendorf de 1,40m-rubriek met Carsey Z (Carthino Z x Guidam), vanmorgen was er geen eerste plek in het 1,45m maar wel prijzengeld. Morsink stuurde de thuisgefokte Navarone Z (Nabab de Reve x Amor) naar de zevende plaats in de Tabel A direct op tijd.

Als derde combinatie in de 1,45m-proef legde Gerben Morsink met de veertienjarige Navarone Z de lat hoog. Hij stuurde de hengst, die na een jaar afwezigheid sinds kort weer terug is in de internationale piste, in 63,48 seconden foutloos rond.

Het bleek niet de snelste tijd te zijn die Morsink had gereden. Met startnummer 11 klokte Sophie Hinners op Thelma Hastak (v. Heartbeat) een tijd onder de 60 seconden en bleef met 59,03 seconden lang aan de leiding. Aan het einde van de rubriek besliste Johannes Ehning de wedstrijd met C-Jay 3 (v. Carthago). De Duitser finishte in de snelste tijd van 57,20 seconden. Diarmuid Howley pakte de derde plek met Uriga VA (v. Uriko) in 60,42.

Voor Gerben Morsink bleef er de zevende plaats over. Kevin Jochems met Casillas van de Helle (v. Casall) en Marc Houtzager met Sterrehof’s Dante N.O.P. (v. Canturano) reden ook fouloze parcoursen en werden respectievelijk 14de en 18de.

Bron Horses.nl