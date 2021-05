Weer successen voor Kim Emmen in Youngster Tour

Op de eerste dag van het CSI in Bonheiden reed Kim Emmen zich in de prijzen met haar jonge springpaarden. Met de voormalige wereldkampioen Rockwell RC (v. Kannan) werd ze zesde in de rubriek voor zevenjarigen. In de zelfde proef was er een twaalfde prijs met Origi van de Bandam (v. Cooper vd Heffinck). Bij de zesjarige springpaarden reed Emmen Bentley 7 (v. Emerald) naar de vierde plek.

In de rubriek voor zevenjarige springpaarden vertrokken 44 deelnemers over een 1.30m Twee Fasen parcours. Ongeveer de helft van de combinaties bleef foutloos. De snelste tijd werd neergezet door Thierry Goffinet die met Oscar Kan Duresses (v. Kannan) een tijd van 29,73 seconden realiseerde. Felix Hassmann volgde met Elli 162 (v. Eldorado vd Zeshoek) in 31,17 seconden. Peter Boelens volgde op een tiende van een seconde met Omega van de Vrombautshoeve Z (v. Ogano Sitte).

tijden dicht bij elkaar

Tot plaats acht lagen de tijden nog binnen een seconde achter Hassmann. Kim Emmen klokte met Rockwell RC een tijd van 31,98 seconden, goed voor de zesde plaats. De dochter van Kannan, die in 2019 wereldkampioen werd onder de Ier Jason Foley, blijft in de prijzen lopen. Kim Emmen startte de merrie vorig jaar 20 keer en eindigde dertien keer in de top tien waarvan acht eerste plaatsen. Dit jaar kwam Rockwell tot en met gisteren vijftien keer aan de start en behaalde zeven top tien klasseringen.

Bij de zevenjarigen behaalde Emmen nog een twaalfde prijs met Origi van de Bandam. Met de BWP’er bleef ze foutloos in 33,41 seconden.

Emmen vierde met Bentley 7

50 combinaties gingen van de start in de rubriek voor zesjarigen. Hierin was de Belgische Virginie Thonon de sterkste op Dourga Hero Z (v. Don’T Touch Tiji Hero). Zij was foutloos in 30,65 seconden. Joe Clee pakte de tweede plaats met de AES gekeurde hengst Dollars For Ever 111 Z (v. de Flor 111 Z). Kevin Gielen reed Ponolette (v. Quint van het Maarlo) in 31,93 seconden naar de derde plaats. Kim Emmen zat er een tiende achter met de in Oostenrijk gefokte Emerald-dochter Bentley 7. Bart de Bruijn werd tiende op Farinjo des Mec. De zoon van Carinjo is bij meerdere stamboeken goedgekeurd.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl