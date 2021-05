Weer zege Shane Sweetnam op Indra Van de Oude Heihoef

Shane Sweetnam zet zijn succesreeks met de Belgische merrie Indra Van de Oude Heihoef voort in Lexington. Gisteren won de Ier de Welcome Stakes op het CSI3* met de dochter van Casantos, de achtste top vijf klassering van dit voorjaar. Sweetnam was anderhalve seconde sneller dan Bliss Heers met de KWPN'er Goodbye (v. Eldorado vd Zeshoek).

De openingsrubriek van de 3*-wedstrijd in Lexington was een 1.45m direct op tijd. De Canadese Amy Millar zette al vroeg in de wedstrijd de toon met Christiano (v. Canoso) en zette 67,96 seconden op het scorebord. Een tijd die moeilijk haalbaar bleek. Het was eerst Molly Ashe die er onder dook op de Zangersheide merrie Berdien (v. Bustique) met een tijd van 66,99 seconden.

Even later verbeterde Bliss Heers die tijd met de tienjarige merrie Goodbye en nam de leiding over in 66,24 seconden. De dochter van Eldorado van de Zeshoek werd eerder gereden door Yves Houtackers. Maar het was uiteindelijk Shane Sweetnam die op de merrie Indra met de overwinning naar huis ging. De Ier reed nog anderhalve seconde van Heers’ tijd af en finishte in 64,73 seconden.

Bron Persbericht Kentucky Horse Show