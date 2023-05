Weer zege Ward met nieuw talent Quimi del Maset

Eind maart debuteerde McLain Ward met de in Spanje gefokte Quimi del Maset (Quasimodo Z x Indret del Maset) in Wellington. De Amerikaan won toen direct de 4* 1,50m Classic. Gisteren pakte Ward op de tweede internationale wedstrijd met de negenjarige ruin zijn tweede zege, nu in Old Salem. Ward was in de barrage een halve seconde sneller dan Hunter Holloway met Pepita Con Spita (v. Con Spirit).

Alan Wade had een technisch 1,50m parcours gebouwd. Negen van de 47 combinaties plaatsten zich voor de barrage. McLain Ward ging als laatste van start in de barrage. Voor hem hadden Hunter Holloway en de Westfaalse merrie Pepita Con Spita de snelste tijd van 36,26 seconden op de klokken gezet. Ze hield daarmee Amanda Derbyshire met haar nieuwe aanwinst Otto BH (v. Norton d’Eole) twee tiende achter zich.

Kampioenschapspaard

Ward wist op Quimi del Maset toch de wendingen wat korter te rijden dan Holloway en was aan de meet een halve seconde sneller met 35,74 seconden. “Dit was een erge mooie verwinning met het paard”, vertelde Ward na afloop. “In december heb ik het paard kunnen kopen van Daniel Bedoya, de Boliviaanse ruiter die in Texas woont. We hebben hem aangeschaft met het oog op de kampioenschappen.”

Eerder op de dag had McLain Ward ook al de Old Salem Farm Jumper Classic gewonnen met een nieuw paard. Deze week nam hij Cedric 84 van Peter Leone over en reed de elfjarige zoon van Christian naar de zege in de nationale 1,40m rubriek.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Persbericht