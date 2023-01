WEF Challenge Round 2 voor Nicole Shahinian-Simpson

De tweede ronde van de WEF Challenge Cup in Wellington ging gisteren naar de Amerikaanse amazone Nicole Shahinian-Simpson. Ze stuurde in een drukbezette, spannende barrage haar Akuna Mattata (v. Quinar Z) 0,05 seconde sneller rond dan Callie Schott met de KWPN'er Garant (v. Warant). Adrienne Sternlicht en haar nieuwste aanwinst Faquitol-S (v. Verdi TN), gefokt door de familie Van Straaten, werden derde.

Op de mooie graspiste in Wellington bleven maar liefst 20 combinaties foutloos over het 1,50m-parcours. Uiteindelijk gingen er twaalf van start over het barrageparcours. Adrienne Sternlicht zette de eerste nulronde neer met de Verdi-zoon Faquitol-S in 46,34 seconden. Niet veel later werd Sternlicht voorbij gestreefd door haar landgenote Nicole Shahinian-Simpson. Op Akuna Mattata finishte ze in 45,06 seconden. In de laatste rit was het Callie Scott die voormalig wereldkampioen bij de jonge springpaarden, Garant, nog bijna voorbij Shahinian loodste. Op de meet was haar tijd van 45,11 slechts 0,05 seconden langzamer.

Twee Verdi-nakomelingen in top vijf

Lacey Gilbertson werd vierde op Damzelle Ste Hermelle (v. Upercut Kervec) met een nulronde in 46,58 seconden. De snelste tijd kwam op naam van Shane Sweetnam die Out of the Blue SCF, de tweede zoon van Verdi in de top vijf, in 43,33 seconden rondstuurde. Door een afgeworpen balk werd hij vijfde.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht/Horses.nl