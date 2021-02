WEF Wellington: Deusser snelt naar 4* Grand Prix winst

Nadat Daniel Deusser afgelopen vrijdag in de Challenge Cup nog genoegen moest nemen met de tweede plaats, mocht de Duitser op zondag wel de hoofdprijs in ontvangst nemen. Deusser was na een spannende barrage in de 4* Grote Prijs van Wellington Ashlee Bond en Mclain Ward de baas en mocht voorop in de ereronde.

45 combinaties kwamen in de ring voor het basisparcours waarvan er 12 een schone lei wisten te houden. Daniel Deusser moest als negende in de barrage van start en Ashlee Bond aan de leiding stond. De amazone stuurde haar Donatello 141 (v.Diarado) snel rond in 40.42 seconden en werd uiteindelijk tweede.

Overwinning van 70.000 dollar

Deusser wist dat hij het gas erop moest zetten, wilde hij een overwinning behalen. Dit deed de Duitse springruiter dan ook. Met Killer Queen VDM (v.Eldorado vd Zeshoek TN) klokte Deusser 39.99 seconden. Dit was uiteindelijk genoeg voor de overwinning en de ruiter mocht de hoofdprijs van ruim 70.000 dollar mee naar huis nemen.

Ward op drie

Mclain Ward had als laatste starter nog alle kaarten in handen om Deusser de winst af te snoepen. Ward streed met Contagious (v.Contagio) voor wat hij waard was, maar kwam uiteindelijk toch te kort. Een tijd van 40.67 bezorgde Ward de derde plaats achter Ashlee Bond.

‘Een ongelooflijk goed paard’

“Ik ben vandaag erg blij met hoe Killer Queen het deed”, reageerde Deusser na zijn overwinning. ‘Ze is hier twee weken geleden aangekomen. Ik heb haar meegenomen naar andere arena’s om met haar op gras te kunnen springen en ze deed het dit weekend heel goed. Uiteindelijk is ze gewoon een ongelooflijk goed paard. Ze heeft alles wat een goed springpaard nodig heeft; ze heeft erg veel vermogen, ze is voorzichtig, ze heeft een enorme galopsprong en kan eenvoudig snel zijn.”

Bron: Persbericht/Horses.nl