WEG-paard Jaguar van de Berghoeve onder Michael Duffy

De Ierse springruiter Michael Duffy heeft de AES-hengst Jaguar van de Berghoeve te rijden gekregen. De zoon van Emerald was afgelopen jaar voor het laatst te zien op de wereldruiterspelen in Tryon met zijn amazone uit Taipei, Jasmine Chen. Tegenover Horseman.be vertelde Duffy: "Het is een geweldig paard." De Ier heeft inmiddels zijn eerste wedstrijd met de hengst erop zitten.

De tienjarige in België gefokte Jaguar van de Berghoeve begon zijn carrière onder Sus Dirickx. Onder de amazone liep het paard op het WK in Lanaken in 2014. Een jaar later was de zwarte zoon van Emerald daar weer te zien, nu in handen van Marit Haarr Skollerud.

In 2016 vertrok Jaguar naar Groot Brittannië waar hij eerst door Carron Nicol en vervolgens door Matthew Sampson gereden werd. Sampson bracht de hengst uit tot op 1,60m-niveau. Via Jannika Sprunger kwam Jaguar in 2018 bij Jasmine Chen. Het paar kwam voor Taipei uit op de WEG in Tryon.

Nu heeft Michael Duffy plaats genomen in het zadel van de hengst. Aan Horseman vertelde de Ier dat hij Jaguar van Chen ter beschikking heeft gekregen en zijn eerste wedstrijd inmiddels met hem heeft gereden.

Bron Horseman.be