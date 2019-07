Wegen Zoï Snels en Team Nijhof scheiden na zes jaar

Na zes jaar met het iconische Team Nijhof dekje gereden te hebben, hebben Zoï Snels en Team Nijhof in goed overleg besloten de wegen te scheiden. Zoï vond het tijd om te proberen nog hoger in de sport te komen, of anders voor zichzelf verder te gaan en te kijken wat er op zijn pad komt. "Het is een grote stap," reageerde Snels. "We hebben zes jaar lang een band opgebouwd en we zijn toch soort van familie. Gelukkig reageerden ze vol begrip, maar vonden het wel jammer."

Via De Watermolen-dierenarts Vic van Loon kwam Zoï bij Team Nijhof terecht voor een stage. Na zijn stage in Geesteren maakte Snels zijn school af, werkte bij Jack Neefs, en maakte daarna in 2013 de overstap naar Team Nijhof. Nu zes jaar en een behoorlijke dosis kennis en ervaring later is het tijd voor wat anders. De ruiter wilde het zijn huidige werkgever eerst vertellen alvorens op zoek te gaan naar wat nieuws. “Ik heb altijd alle aanbiedingen die ik kreeg afgeslagen omdat ik voor niemand anders wilde rijden dan Nijhof. Daarom was het voor hen misschien wel iets onverwacht, maar ze waren realistisch en snapten het,” vertelde Snels.

Een nieuw avontuur

Zoï hoopt een nieuw avontuur aan te gaan of op een grote sportstal of voor hemzelf. Ook daarin was Nijhof zeer ondersteunend volgens de ruiter: “Als ik voor mezelf wilde beginnen, zeiden ze ook gelijk dan krijg je wat mee om te rijden. We gunnen elkaar de tijd op zoek te gaan naar wat anders en zij zoeken ook mee voor mij.” Zoï vond het super leuk de jonge hengsten van Team Nijhof op te leiden en heeft dit ook altijd met plezier gedaan, maar de 25-jarige wil kijken of hij op een nog hoger niveau kan komen. “Het niveau waar ik nu op zit, dat is wat het is en daar heeft al een tijdje geen vooruitgang in gezeten. Nu is het tijd om nog echt een keer hogerop te komen en we zijn realistisch dat dat hier niet gaat gebeuren.” De samenwerking tussen de beiden zal voortduren tot en met Lanaken, zodat alles in goede banen geleid kan worden.

Nijhof Jr.: ‘Hoop zeker dat hem dat gaat lukken’

Henk Nijhof Jr. kan niets anders dan positief zijn over de ruiter: “Het is een hele goede ruiter met een top instelling en is gemotiveerd tot op het bot. Ik kon me niet veel beter wensen.” “Hij heeft heel veel mooie dingen gedaan met de hengsten,” vervolgde Henk. “Kijk maar naar Highway M TN (v.Eldorado vd Zeshoek). Daar heeft Zoï 20 internationale wedstrijden op rij foutloos mee gereden.” Een paar lichte blessures van zijn oudere paarden was volgens Henk de reden dat Snels niet naar een hoger niveau kwam. “I’m Special de Muze TN (v.Emerald) en Elton John TN (v.Clearway) kregen lichte blessures en dat stond een aantal mooie internationale wedstrijden in de weg en zo kon hij het niveau naar een hoger plan tillen.” Nijhof Jr. bevestigde dat als Zoï voor zichzelf begint er paarden naar zijn nieuwe stal mee zullen gaan. “Hij is jong en ambitieus en wil graag hoger. Dat vind ik een mooi doel en hoop zeker dat hem dat gaat lukken.” De twee gaan op goede voet uit elkaar en hebben ook nog paarden samen, wat ook zo zal blijven. Team Nijhof heeft tot nu toe nog geen opvolger voor Snels: “We weten het nog maar sinds eergisteren en zijn daar nog niet mee bezig geweest. We moeten het even aankijken.”

