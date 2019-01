Weishaupt wint 3*GP van Sharjah

De CSI3* Grand Prix van Sharjah kwam gisteravond op naam van Philip Weishaupt. De Duitser was over twee rondes met de Catoki-nakomeling Catokia zijn concurrenten de baas.

Weishaupt reed twee maal foutloos en de tijd van 34,60 seconden was genoeg op de overwinning op te kunnen eisen. Een tweede plaats was er voor Abdel Saïd. De Egyptenaar had Arpege du Ru (v.Apache d’Adriers) gezadeld, bleef eveneens dubbel foutloos in een tijd van 40,32.

Top vijf

Op een derde plaats eindigde Abdullah Alsharbatly met de KWPN’er Woulon L (v.Toulon). In beide rondes noteerde de ruiter uit Saoedi-Arabië een tijdfout. Janika Sprunger en Fancy Me (v.Forsyth FRH) werden vierde en Mohammed Ghanem Al Hajri pakte een vijfde plaats met Doklahoma VDL (v.Baloubet du Rouet).

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl