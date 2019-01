Weishaupt wint Wereldbeker-kwalificatie Abu Dhabi

Philipp Weishaupt greep vandaag de overwinning in de Wereldbeker-kwalificatie van Abu Dhabi. De Duitser was zijn 47 concurrenten in de 1,45m direct op tijd proef te snel af en schreef de CSI4* overwinning op zijn naam.

Weishaupt reed met Belo Horizonte (v.Baloubet du Rouet) als derde starter de ring in, klokte 68,75 en bleek uiteindelijk onverslaanbaar. De enige die onder zijn tijd kwamen waren Abdel Saïd en Kristaps Neretnieks, maar door een fout viel de Egyptenaar en de Let terug naar een zevende en achtste plaats. De stal-ruiter van Ludger Beerbaum mocht met de overwinning omgerekend meer dan 10.000 euro in ontvangst nemen.

Top van het klassement

Op een tweede plaats met een achterstand van vier en een halve seconde eindigden Shane Breen en Colmar (v.Colestus). Het duo ging voor een nulronde en dat werd beloond met een tweede plaats. Op een twaalfde plaats eindigde Kamal Abdullah Bahamdan, die samen met Weishaupt bij Ludger traint. Bahamdan reed de onlangs van Weishaupt overgenomen Asathir (v.Diamant de Semilly) succesvol rond in de kwalificatie en werd met een fout twaalfde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl